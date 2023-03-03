السعودية تعفي مواطني الولايات المتحدة من شرط لدخول المملكة

العالم- السعودية

وأوضح "روح السعودية" التأشيرة السياحية متعددة الدخول، وصلاحيتها سنة كاملة، ويمكن استخدامها في أي وقت خلال مدة صلاحيتها، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة المسموحة داخل السعودية 90 يوما، كما تسمح التأشيرة السياحية بالمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة مثل الفعاليات وزيارة الأسرة والأقارب والترفيه والعمرة (باستثناء الحج).

وشدد الموقع على أنه يتعين على حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية الصالحة من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنغن الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الدخول إلى أراضي السعودية، واستخدام التأشيرة مرة واحدة على الأقل وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة، باستثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن لهم الدخول بجواز سفر ساري المفعول بغض النظر عن المدة المتبقية.

وأكد "روح السعودية" أن الحد الأدنى لعمر مقدم الطلب هو 18 سنة، ويتطلب أن يتقدم ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب، أو الأم، أو الأخ، أو الأخت، أو الجد، أو الجدة) للأشخاص القاصرين بطلب ‏الحصول على التأشيرة نيابة عنهم.