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الصحة العالمية: ملتزمون بالتحقيقات لمعرفة أصل كورونا

الصحة العالمية: ملتزمون بالتحقيقات لمعرفة أصل كورونا
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

طلبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من كل الدول مشاركة المعلومات التي تملكها حول منشأ كوفيد-19، بعدما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الطاقة الأميركية، إن تسربا من مختبر في ووهان تسبب في الجائحة.

العالم _ الأميرکيتان

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمره الصحافي الدوري: "إذا كان لدى بلد ما معلومات عن منشأ الوباء، من الضروري أن يتشاركها مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع العلمي الدولي".

وأشار إلى أن "الأمر لا يتعلق بـ"إلقاء اللوم" بل بـ"تعزيز فهمنا للطريقة التي بدأت بها هذه الجائحة حتى نتمكن من منع الأوبئة المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها".

وهذا الأسبوع، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي إنه "من المحتمل جدا" أن يكون تسرّب من مختبر في ووهان في الصين هو سبب جائحة كوفيد-19، بعد يومين من فرضية مماثلة قدمتها وزارة الطاقة الأميركية.

وردا على سؤال حول هذا الأمر، أوضحت ماريا فإن كيرخوف التي ترأس فريق مكافحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية أن "الوكالة طلبت معلومات من مسؤولين بارزين في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف".

وأضافت: "أرسلنا طلبات من أجل الحصول على معلومات حول آخر تقرير من وزارة الطاقة، لكن أيضا بشأن تقارير إضافية من وكالات أميركية مختلفة".

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