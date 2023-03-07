مصادرة نحو 2000 مخطوطة في مطار صنعاء ومنفذ حرض وإعادتها

العالم - خاص بالعالم

لكن هذا التراث اليمني من مخطوطات ورقوق قرآنية قديمة ومطبوعات يصل عددها للمليون لم تستقر جهود حمايته خلال العقود الماضية وابرز الأسباب العدوان الذي يشن على البلاد منذ نحو ثمانية أعوام.

ففي المناطق الخاضعة لسيطرة دول العدوان يحصل الكثير من الاختلالات المتعلقة بسلب التراث اليمني ونهبه.

وبحسب مسؤولين يمنيين قامت النيابة العامة بمصادرة نحو الفي مخطوطة في مطار صنعاء ومنفذ حرض البري وإعادتها لدار المخطوطات بعد أن كانت في طريقها لدول الجوار.

ورغم العدوان والحصار تعمل المؤسسات اليمنية المعنية بالحفاظ على التراث الإسلامي وخاصة في العاصمة صنعاء على جمع وتوثيق وتصوير وترميم وتجليد وصيانة المخطوطات بالطرق العلمية الحديثة.

كما تعمل على تمكين المراكز الثقافية والمؤسسات العلمية في الداخل والخارج من معرفة التراث الفكري والثقافي لليمن فضلا عن خدمة الباحثين والدارسين بالاطلاع على المخطوطات لأغراض الدراسة والبحث والتحقيق.

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