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آخر مستجدات الاحتجاجات الشعبية في فرنسا على إصلاح نظام التقاعد

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

توقّع أحمد القنوني مراسل العالم من باريس ان تكون المظاهرات الشعبية في الشارع الفرنسي كبيرة جدا وتجوب شوارع باريس رفضا لقانون الترفيع في سن التقاعد من 62 الى 46 عاما، ومطالبة بالاصلاحات الاقتصادية في ظل التضخم وفقدان العديد من المواد الأولية من السوق خاصة ملف الطاقة الذي بات يؤرق الفرنسيين.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى قلق الشارع الفرنسي من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة مشيرا الى نية الحكومة الفرنسية في التوجه بالتقشف ورفع أسعار المواد الأولية والخدمات الاستهلاكية الأساسية.

ومن المتوقع أن تتحمل باريس وطأة الاحتجاجات، حيث تعمل معظم خطوط المترو فقط في الأوقات الأكثر ازدحاما، بحسب وكالة النقل بالمدينة RATP.

وتستعد فرنسا ليوم حاسم من المظاهرات الثلاثاء، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما تتوقع النقابات "شل" البلاد من خلال الإضرابات والمظاهرات.

وكان قد قال الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجيه الإثنين: "أدعو موظفي هذا البلد والمواطنين والمتقاعدين للتظاهر بكثافة" الثلاثاء، مضيفا "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر في تجاهله" لتحركنا.

وهذا سادس يوم تحرك منذ 19 كانون الثاني/يناير ضد إصلاح نظام التقاعد، وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند من هذا الإصلاح ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتباره "ظالما"، خاصة للموظفين العاملين في وظائف صعبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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