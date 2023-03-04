السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تحتضن ملتقى النخبة الدوليين لدعم مقاومة الشعب اليمني

طهران تحتضن ملتقى النخبة الدوليين لدعم مقاومة الشعب اليمني
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تحتضن العاصمة الايرانية طهران يوم الاثنين 15 آذار 1401( 6 مارس 2023 ) في مجمع عباس آباد ملتقى للنخبة الدوليين لدعم مقاومة الشعب اليمني . 

العالم - ايران

روابط ذات صلة

ضحايا العدوان على اليمن من الأطفال والنساء تتجاوز 13 ألف شهيد وجريح

شاهد: اليمن علی شفير الهاوية والدول تساعد بربع المبلغ!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأميرال إيراني: سيتم افتتاح مستشفى بحري على سواحل مكران قريبا

إدانات واسعة لتصريحات سموتريتش التحريضية بمحو قرية حوارة الفلسطينية + فيديو

وقفة تضامنية في دمشق للمطالبة برفع الحصار على سورية

روسيا ترسل قافلة مساعدات طبية الى سوريا

طهران تحتضن ملتقى النخبة الدوليين لدعم مقاومة الشعب اليمني

تفاقم أزمات الاحتلال بعد فقدان عنصر تصدير الأزمات