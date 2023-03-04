السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وقفة تضامنية في دمشق للمطالبة برفع الحصار على سورية

وقفة تضامنية في دمشق للمطالبة برفع الحصار على سورية
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

نظم الحزب الشيوعي السوري الموحد والفصائل والقوى الفلسطينية وقفة تضامنية في ساحة عرنوس بدمشق للمطالبة برفع الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

العالم-سوريا

وأكد المشاركون أن الوقت حان لكسر هذا الحصار الظالم على سورية وإلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، معربين عن ثقتهم بأن سورية ستعود لمكانها الريادي على كل الأصعدة والمستويات القطرية والإقليمية والعالمية، وستحرر كل شبر محتل فيها.

وحذر المشاركون من أن استمرار الحصار والإجراءات القسرية في خضم أزمة الزلزال المدمر، وانعكاسات الحرب على سورية تزيد من وطأة المأساة وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ بدء الحرب الإرهابية عليه، والتي دمرت وبشكل ممنهج الكثير من مكونات البنية التحتية، وبالتالي تقويض الجهود الحثيثة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

ودعا المشاركون أحرار وشرفاء العالم للوقوف إلى جانب سورية، ومناشدة المجتمع الدولي للإسراع في أخذ خطوات عملية لرفع الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي استهدفت الأرض والإنسان.

وشارك في الوقفة عدد من الأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات اجتماعية وثقافية.

روابط ذات صلة

سويسرا تخفف العقوبات المفروضة على سوريا

بعد رفع العقوبات المالية.. مصرف سوريا المركزي يبحث تفعيل نظام 'سويفت'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأميرال إيراني: سيتم افتتاح مستشفى بحري على سواحل مكران قريبا

إدانات واسعة لتصريحات سموتريتش التحريضية بمحو قرية حوارة الفلسطينية + فيديو

وقفة تضامنية في دمشق للمطالبة برفع الحصار على سورية

روسيا ترسل قافلة مساعدات طبية الى سوريا

طهران تحتضن ملتقى النخبة الدوليين لدعم مقاومة الشعب اليمني

تفاقم أزمات الاحتلال بعد فقدان عنصر تصدير الأزمات