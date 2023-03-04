رحلة البحث عن الكمأة.. استشهاد شاب وشقيقته بانفجار لغم بريف حماة

العالم- سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن قيادي في شرطة حماة بأن لغما أرضيا من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” انفجر بشاب وشقيقته خلال ذهابهما لجمع الكمأة في أراضي منطقة دويزين بريف منطقة سلمية الشرقي، ما أدى لاستشهادهما.

واستشهد أمس الأول ثلاثة مواطنين كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة دويزين جنوب شرق سلمية، كما استشهد خمسة مواطنين، وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء انفجار لغم من إرهابيي "داعش" خلال بحثهم عن فطر الكمأة في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

و"موسم الكمأة" الذي ينتظره السوريون كل عام، يبدأ مع حلول فصل الشتاء وهطل الأمطار، خاصة خلال كانون الثاني وشباط، حيث يجوبون البادية ويضربون أرضها بحثا عن الكمأة ثم بيعها، باعتبارها مصدر دخل يسد بعض احتياجاتهم في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي تشهدها البلاد اثر الحصار الاميركي المفروض عليها.

لكن منذ عام 2018، باتت عملية البحث عن "الكمأة" محفوفة بالمخاطر، إذ شهدت العديد من مناطق جنيها في دير الزور والرقة والسويداء والريف الشرقي من حلب وحماة، انفجار العديد من الألغام وذخائر مخلفات تنظيم "داعش" الاهاربي، التي أودت بحياة العشرات من عمال جني الكمأة.