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النائب الاول للرئيس الايراني يستقبل المبعوث الخاص لسلطان عمان ويؤكد ضرورة ازالة العقبات المصرفية بين البلدين

السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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