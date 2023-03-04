السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية : 11 وفاة و286 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

الصحة الإيرانية : 11 وفاة و286 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 11 وفاة و286 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي داخل البلاد.

العالم - ايران

واضافت وزارة الصحة عبر بيانها اليوم السبت حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و569 الفا و769 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و878 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 641 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و448 الفا و138جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية: تسجيل 3 وفيات و 122 إصابة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جدل بشأن منع السعودية جمع التبرعات خلال شهر رمضان

الصحة العراقية.. اعداد خطة الاسناد الطبي بمناسبة زيارة النصف من شعبان

الصحة الإيرانية : 11 وفاة و286 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تناقض الإشارات الأمريكية والأوروبية حول الدبلوماسية والعسكرية

شاهد.. احتجاجات حاشدة في تونس امام مقر اتحاد الشغل تنديدا بسياسات سعيّد

ألمانيا تعلن استعدادها لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا