احتدام القتال في مدينة باخموت شرق أوكرانيا

العالم - روسيا

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في النشرة المخابراتية اليومية على تويتر، أن أوكرانيا تعزز دفاعاتها في المنطقة وتدفع بوحدات من النخبة، بينما تقدمت قوات الجيش الروسي وتلك التابعة لمجموعة فاجنر في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت.

وأضافت أن جسرين رئيسيين في باخموت دمرا خلال الـ 36 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن طرق الإمداد التي تسيطر عليها أوكرانيا خارج المدينة محدودة.

وقصفت روسيا آخر طرق للإمدادات خارج باخموت أمس الجمعة، بهدف حصار المدينة بالكامل ومساعدة موسكو في تحقيق أول انتصار كبير لها في الحرب منذ نصف العام.

وقالت الأمم المتحدة إن من بقوا من شركائها في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا يعملون على إجلاء المحتاجين من السكان، فيما تواصل القوات الروسية حصارا شبه كامل على المدينة، وقد تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في زيارة نادرة قوات بلاده في جنوب مقاطعة دونيتسك.

وصرح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -أمس الجمعة- في إفادة صحفية بأن آلاف السكان -ضمنهم مئات الأطفال- محاصرون في مدينة باخموت في ظل اشتداد الأعمال القتالية.

وأضاف المتحدث الأممي أن من بقوا من شركاء الأمم المتحدة في المدينة -وهم قلة- يعملون على إجلاء المحتاجين من السكان، على حد تعبيره.

وأوضح فرحان حق أنه بسبب الوضع الأمني في باخموت فإن جهود إجلاء المدنيين تتركز على الفئات الأكثر هشاشة.

ولم يتبق في مدينة باخموت -التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة- سوى بضعة آلاف.

وردا على تصريحات القيادة الروسية بأن القوات الأوكرانية شبه محاصرة داخل مدينة باخموت قالت قيادة الأركان الأوكرانية -اليوم السبت- إن "العدو لا يتوقف عن محاولة تطويق باخموت، لكن قواتنا تكبده خسائر بشرية كبيرة" حسب وصفها.

وأضافت القيادة أن القوات الأوكرانية تصدت لـ150 هجوما روسيا على 5 محاور شرقي البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة نادرة لقوات بلاده المنتشرة في جبهة القتال شرقي أوكرانيا، وذكرت وزارة الدفاع الروسية -اليوم السبت- أن شويغو تفقد الوحدات العسكرية الروسية في جنوب دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان لها إن شويغو استمع خلال زيارة لمقر قيادة أحد تشكيلات الجيش الروسي إلى تقرير من قائد المجموعة وضباط مقر القيادة بشأن الوضع الراهن. ولم تفصح الوزارة عن توقيت الزيارة ولا مكانها.

وكان شويغو قد تعرض لانتقادات علنية شديدة من رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية يفغيني بريغوجين بشأن توفير الذخيرة لقواته من قبل وزارة الدفاع.

وأورد موقع "ريبار" الروسي المختص بالأخبار العسكرية في وقت سابق أن القوات الروسية تواصل تطويق باخموت، وأن معارك محتدمة تدور شمالي المدينة.

وأضاف الموقع أن قوات فاغنر سيطرت على مواقع للجيش الأوكراني قرب بلدة خروموفا التي تقع على الطريق الأخير المؤدي إلى باخموت.