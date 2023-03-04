شاهد.. عيد 'موكا' في صنعاء

العالم - خاص بالعالم

وللبن او القهوة في اليمن مكانة خاصة باعتبار البلاد المهد والمصدر الاول للقهوة واليها تنسب افضل انوع البن في العالم.

ومع تراجع البلاد في السنوات الاخيرة في زراعة شجرة البن وانتاجه وتصديره، تبنت السلطات عددا من المشاريع المهمة لعودة البلاد الى صدارة الدول المنتجة بعد ان اصبحت من اقل الدول لتصدير هذ المحصول خلال اكثر من 30 عاما.

وينظم اليمنيون مهرجانا كبيرا بهذه المناسبة يطلق عليه "عيد موكا" نسبة الى نوع القهوة الفاخر والذي ينسب الى ميناء المخا اليمني والذي كان اشهر الموانئ العالمية في تصدير القهوة الى مختلف انحاء العالم.

المهرجان الذي يحضره كبار مسؤولي الدولة والمجتمع يرمي إلى تشجيع وتوسيع زراعة البن واستعادة مكانته التاريخية، حيث تم توزيع اكثر من مليون شجرة بن على المواطنين بشكل مجاني، كما يهدف الى تجاوز العقبات التي تواجه البن بسبب الحرب والحصار.

البن اليمني من أجود الأنواع في العالم، ويعتقد اكثر الباحثين ان شجرة القهوة اخذت من اليمن واثيوبيا وتم نشرها من قبل الهولنديين والبرتغاليين في الدول الاخرى عام 1640 للميلاد.

ويشهد اليمن توجها كبيرا في زراعة شجرة البن بعد تراجع التصدير الى مستويات قياسية بسبب قلة المحاصيل وعدم التوجة لزراعة البن، كما ادت زراعة القات وشح المياه الى تراجع الانتاج بشكل كبير.

وبحماس واضح اصبح المزارعون يخصصون مزيدا من الأراضي لزراعة البن.

وقد ارتفع انتاج البلاد من هذا المحصول، حيث تم تصدير 20 ألف طن من القهوة في العام الماضي، ومع ارتفاع المحصول إلا أنه ما زال قليلا جدا مقارنة بالدول المنتجة الاخرى مثل اثيوبيا والبرازيل.