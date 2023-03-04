شاهد.. مقاومون يطلقون النار تجاه طائرة استطلاع اسرائيلية في جنين

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه طائرة استطلاع كانت تحلق فوق أجواء المخيم، لأغراض استخباراتية وعسكرية. وكان مقاومون قد أعلنوا الشهر الماضي، إسقاط طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

يذكر أن المقاومون الفلسطينيون تمكنوا مساء السبت 25/2/2023، من استهداف طائرة استطلاع "إسرائيلية" في جنين بالضفة المحتلة.

وأطلق المقاومون النار صوب طيران الاستطلاع التابع للاحتلال في أجواء مخيم جنين.

وتتصاعد الأوضاع الميدانية في الضفة المحتلة، بسبب امعان الاحتلال في عدوانه اتجاه الفلسطينيين وتفاقم أعداد الشهداء منذ بداية عام 2023.