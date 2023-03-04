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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسلة العالم: الداخلية التونسية تعلن إيقاف أشخاص قاموا باحراق العلم الأمريكي خلال وقفة مساندة لسوريا اليوم في العاصمة تونس
مراسلة العالم: جمعية القضاة التونسيين تستنكر "ضغوطات وتهديدات" الرئيس سعيد ووزيرة العدل ضد قضاة ملف التآمر على الأمن وتطالب بحمايتهم
غروسي: ليس لدينا معلومات بان ايران تقوم بالتخصيب الى درجة للوصول الى سلاح نووي
غروسي: ايران قد اكدت على درجة التخصيب المتوقع وقد تم احترامها من جانب طهران
غروسي: ما نحاول ان نقوله هو اننا لا نصدر الاحكام على النوايا
غروسي: اتفقنا مع ايران على اعادة تشغيل انظمة المراقبة للوكالة في المواقع النووية
غروسي: اتفقنا مع ايران على اكمال المعلومات التي تحتاجها الوكالة
غروسي: هناك تحسن في المحادثات مع الجانب الايراني فيما يخص الشفافية وتكثيف جهود التفتيش
مدير الوكالة الذرية رافايل غروسي: اتفقنا مع الجانب الايراني على المضي قدما للوصول الى مواقع نووية بشكل ملموس
الرئيس الايراني: أميركا اول دولة انتهكت الاتفاق النووي والاوروبيون لم يلتزموا بتعهداتهم رغم إلتزام ايران بذلك
مراسلة العالم: الداخلية التونسية تعلن إيقاف أشخاص قاموا باحراق العلم الأمريكي خلال وقفة مساندة لسوريا اليوم في العاصمة تونس
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش
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