كوريا الشمالية: التعزيزات العسكرية لاميركا وحلفائها تتجاوز حدود الخطر

العالم - أسيا و الباسفيك

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تعليقاً، ذكرت فيه أنّ "شبه الجزيرة الكورية تتحول إلى أكبر برميل للبارود، وأكبر ساحة لممارسة الحرب في العالم؛ بسبب مخطط للتوسع العسكري تقوده الولايات المتحدة وأتباعها".

وأضاف التعليق أنّ التحركات الأخيرة لكوريا الجنوبية واليابان أظهرت أنّ التعزيزات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها تتجاوز حدود الخطر، ولا يمكن التهاون معها.

جاءت التعليقات بعد إعلان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أمس الجمعة، عن خطط لإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق من 13 إلى 23 مارس/آذار، لتعزيز الوضع الدفاعي المشترك للبلدين الحليفين، بما يشمل التركيز على ما وصفتاه بعدوان كوريا الشمالية.

وذكرت كوريا الشمالية أنّ "التدريبات العسكرية المشتركة دليل على أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يتخذون موقفاً عدائياً وعازمون على تغيير النظام في كوريا الشمالية".