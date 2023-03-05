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الرئيس العراقي يؤكد: حل الصراعات الدولية يتم عبر تنسيق التعاون والتفاهم

الرئيس العراقي يؤكد: حل الصراعات الدولية يتم عبر تنسيق التعاون والتفاهم
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على "السعي للوصول إلى حل عادل وشامل للإطلاقات المائية مع دول المنبع، لافتاً إلى أن "الصراعات في منطقتنا أقل بكثير من المناطق الأخرى".

العالم - العراق

وأشار رشيد، الى أنه "شارك في مؤتمر باكو لدول عدم الانحياز معظم قادة الدول، وركّزوا على محاولة حل المشاكل بين الدول من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الصحية"، لافتا الى ان "معظم القرارات أكدت على التنسيق والتعاون بين الدول من أجل حل المشاكل الموجودة".

واضاف أنه "تم العمل على تفعيل نشاطات دول عدم الانحياز وإعطاء دور أكبر في المحافل الدولية، وكذلك هناك بعض الطلبات من ناحية مندوبية الجمعية العامة، والأهم فيها هو التعاون والتنسيق ومساعدة بعض الدول عند حصول كارثة مثل أزمة كورونا حيث يجب أن تكون هناك استعدادات أكثر، وعدم حرمان أي مجتمع من المساعدات الضرورية".

ورأى أن "الصراعات الموجودة في منطقتنا أقل بكثير من المناطق الأخرى"، مؤكدا ان "المنافسات الشرعية مقبولة، ولكن الصراعات غير مقبولة"، معتبراً أن "حل الصراعات يكون عبر تنسيق التعاون والتفاهم بين الجهات الدولية، فالحروب أو الصراعات الدموية وحتى الصراعات الخلافية الكبيرة لا تؤدي إلى نتائج إيجابية"، مبينا ان " الحل الوحيد هو في استقرار الأمن والبدء في التنسيق والتعاون فيما بيننا".

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