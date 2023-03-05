أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 5 مارس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

رئيس الجمهورية..على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلتزام الحياد بشأن النشاطات النووية الإيرانية ".

- آرمان امروز ..

رافائل غروسي في طهران ..من المؤمل أن نتوصل لتفاهم يسهم في إحياء الإتفاق النووي .

- رويش ملت ..

بمؤتمر صحفي مشترك مع غروسي ..

(إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية ..ايران لا تنتج يورانيوما مخصبا بدرجة تزيد عن 60 بالمئة )".

- جمهوري اسلامي ..

الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يتهم الكيان الصهيوني بتحويل فلسطين الى جحيم حقيقي .

- قدس ..

مئات المقاومين المسلحين يشاركون في مسيرة تكريم ضحايا مخيم جنين بالضفة متحدين الإحتلال.

- آفتاب يزد ..

إتساع دائرة الخلافات بين السعودية والامارات حول قضايا اليمن والنفط والإستثمار .

- جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية لاتستبعد إستئناف القتال بإستمرار حالة اللاحرب واللاسلم .

- كيهان ..

حريق هائل بمجمع صناعي ضخم بالسعودية وسط صمت أنصار الله وتعتيم آل سعود .

- خراسان ..

تطوير المسيّرة الايرانية شاهد " 136 " بتزويدها بقدرات إستهداف القطع البحرية المعادية .

- وطن امروز ..

قائد القوات البرية للجيش يتحدث عن تشكيل وحدات خاصة ذات قدرات هجومية عالية.

- ابرار ..

مذكرات إعتقال بحق أربعة من كبار المسؤولين بحكومة الكاظمي بالعراق بملف سرقة القرن .

- آرمان ملي ..

رئيس وزراء أرمينيا يحذر من إحتمال شن جمهورية أذربيجان هجوما واسعا على بلاده .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

Sv

1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( إنتهاء صمت أنصار الله)..

أثار الحريق الهائل في مجمع صناعي ضخم بمدينة الدمام السعودية تكهناتٍ من أن يكون نتيجةَ ضربة صاروخية لحركة انصار الله اليمنية.

ان هناك من يعتقد بأن التعتيم الرسمي السعودي على هذا الحريق يُعزز احتمال ان يكون نتيجةَ ضربة صاروخية يمنية او هجومٍ بالمسيرات.

(التحالف السعودي دأب على شن غارات على اليمن رغم الهدنة الأمر الذي يعزز كون حريق الدمام ردا يمنيا)

كما ان حركة انصار الله سبق وان حذرت من مغبة استمرار حالة اللاحرب واللاسلم مع مواصلة التحالف غاراتِه وحصارَه على اليمن .

وفي كل الاحوال سواء كان حريقُ الدمام ضربة يمنية ام لاسبابٍ اخرى فأن لسانَ حالِ حركة انصار الله عَبْرَ تحذيراتها الاخيرة يقول " لامعنى لهدنة لايلتزم بها الطرف الاخر ولا تُنهي الحصار الوحشي على اليمن .

2- سياست روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( ماهي خلفيات الإنتقادات الغربية للكيان الصهيوني؟ )..

البلدان الغربية بما فيها امريكا وحليفاتها الاوروبيات الرئيسيات اصدرت بياناتِ ادانةٍ للتصعيد الصهيوني الوحشي بالضفة وخاصة لتصريحات وزير المالية الصهيوني الداعية لازالة بلدةٍ فلسطينية من الخريطة .ان هذه ..

(الإنتقاداتِ الغربيةَ لا تنبع من حرص على الشعب الفلسطيني بل من مخاوفِ أن يؤدي التصعيد الصهيوني بالضفة في خضم أزمات الكيان لإنهياره)

والا ما معنى اكتفاءِ الغرب ببياناتِ ادانةِ وعرقلةِ اي تحرك في الامم المتحدة ومجلسِ الامن لاتخاذ اجراءات عقابية ضد الكيان في نفس الوقت.

3- ابرار ..

صحيفة ابرار سلطت الضوء على ( صدور مذكرات إعتقال بحق مسؤولين بحكومة الكاظمي) في العراق وكتبت في تقرير لها بهذا العنوان ..

اعلنت منظمة الشفافية في العراق عن اصدار القضاءِ مذكراتِ اعتقالٍ بحق اربعةٍ من كبار المسؤولين السابقين في حكومة مصطفى الكاظمي ، وحسب وكالة الانباء العراقية التي نقلت عن منظمة الشفافية :

( مذكراتُ الإعتقال صدرت بحق وزير المالية السابق علي عبد الامير علاوي ورئيس مكتب رئيس الوزراء وسكرتيره ومستشاره الخاص)

وتقول منظمة الشفافية ان هؤلاء الاربعة يواجهون اتهامات بتسييل ما يُسمى في الشارعِ العراقي بسرقة القرن والتي ترتبط بسرقةِ ملياراتِ الدولاراتِ من الاموال العامة, كما تم تجميدُ اموالهم وممتلكاتهم .

4- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( هنغاريا تنتقد قادة الناتو ).. حلف شمال الاطلسي الناتو بات يواجه مأزقا اكبر على صعيد مشاريعه ومخططاته بالتوسع نحو الشرق , فالى جانب العقبة التي تعترض طريق انضمام فنلندا والسويد للحلف , دخلت هنغاريا هذا المعترك ايضا بالتلويح بمعارضتها لانضمام هذين البلدين للناتو بدورها .

( رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إنتقد قادة الناتو على خلفية جر الحلف لمستنقع الحرب الأوكرانية ولإنتهاج سياسة توسعية )

اوربان تحدث ايضا عن طرح موضوع انضمام السويد وفنلندا على برلمان بلاده حيث يحظى حزبه الحاكم على اغلبية المقاعد , وهذا يعني رفض الانضمام .

ان حلف الناتو مقبل على حدوث تصدعات وانشقاقات في تركيبته مع تعالي الاصوات في العديد من بلدانه ضد سياسات بروكسل التوسعية .

5-آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد نقلت عن محافل صحفية امريكية اشارتها الى (تفاقم الخلافات بين السعودية والإمارات ) وجاء في الصحيفة ..

يبدو ان الخلافات بين السعودية والامارات بدأت تطفو على السطح حول قضايا ترتبط باليمن واخرى حول النفط واوبك وخلافات اخرى حسب ما جاء في دراسة لصحيفة " وال ستريت جورنال " الامريكية .

( هذه الدراسة أشارت إلى إتساع دائرة تضارب المصالح بين السعودية والإمارات باليمن إلى حد وقوع حرب بالنيابة بجنوب اليمن)

فالامارات تستخدم ميليشيات من المرتزقة بجنوب اليمن لتحقيق هدفها باحتلال جزر يمنية استراتيجية بالبحر الاحمر واقامةكيان يمني تابع لها بجنوب اليمن وهي التي سبق واَن اَخلت ظهرَ السعودية عمليا بسحبِ القسم الاكبر من قواتها من ساحاتِ القتال. والسعودية لها ميليشياتها ومرتزقتها بدورها كما لها نواياها الخاصة باليمن والتي تصطدم في اكثَرَ من محور مع الاهداف الاماراتية بجنوب اليمن.

الى جانب ذلك بدأت الامارات بالخروج من تحت مظلة القرارات السعودية باوبك واوبك بلاس عبر اتخاذ مواقفَ ترفض اي خفض وتقليص لسقف الانتاج .