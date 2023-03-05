الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس..إجلاء نحو 300 مهاجر إلى مالي وساحل العاج

تونس..إجلاء نحو 300 مهاجر إلى مالي وساحل العاج
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

عاد ما يقرب من 300 مواطن لجمهوريتي مالي وساحل العاج إلى بلادهم، أمس السبت من تونس، في إطار عمليّات إجلاء مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

العالم- إفريقيا

يأتي ذلك إثر عدائية واعتداءات تعرض المهاجرون لها بعد خطاب عنيف ضدهم أدلى به الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير/ شباط على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم"، ومندداً بـ"مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية" في البلاد.

وأقلعت أمس السبت من تونس طائرتان تقلان نحو 300 مهاجر إلى جمهوريتي مالي وساحل العاج.

وحسب وكالة "فرانس برس" مساء أمس السبت، وصل 135 مالياً إلى باماكو، وكان في استقبالهم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى ساديو كامارا، ووزير الماليين المقيمين بالخارج الحمد أغ إيلين، الذي أوضح أن الحكومة المالية استأجرت الطائرة.

وبحسب الوزير، كان على متن الطائرة 97 رجلاً و25 امرأة و13 طفلاً.

في أبيدجان، هبطت أيضاً طائرة ركاب تقلّ 145 راكباً مساءً. واستقبلهم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، حسب صحافي في "فرانس برس". ونُقلوا إلى مركز استقبال حيث سيقضون ثلاثة أيام لتلقي رعاية طبية ونفسية قبل لمّ شملهم مع عائلاتهم.

وكانت رحلة أولى قد أعادت حوالى خمسين غينياً إلى بلدهم الأربعاءالماضي.

روابط ذات صلة

غينيا وساحل العاج تبدآن إجلاء مواطنيهما من تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس..إجلاء نحو 300 مهاجر إلى مالي وساحل العاج

شاهد شبكات التواصل: 'اتقوا الله في بلاد الحرمين'

'بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز'.. بسبب تصريحاته.. وزير المال الإسرائيلي شخصية غير مرغوب فيها اميركيا

شاهد.. مشروع اسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين وغضب نشطاء التواصل

اوليانوف تعليقا على مهمة غروسي.. التعويض عن البيان الخاطئ لمجلس حكام الوكالة الذرية ضد ايران ليس سهلا

جولة لوزير دفاع أمريكا اليوم في الشرق الأوسط..ما الهدف؟!