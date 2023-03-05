تونس..إجلاء نحو 300 مهاجر إلى مالي وساحل العاج

العالم- إفريقيا

يأتي ذلك إثر عدائية واعتداءات تعرض المهاجرون لها بعد خطاب عنيف ضدهم أدلى به الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير/ شباط على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم"، ومندداً بـ"مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية" في البلاد.

وأقلعت أمس السبت من تونس طائرتان تقلان نحو 300 مهاجر إلى جمهوريتي مالي وساحل العاج.

وحسب وكالة "فرانس برس" مساء أمس السبت، وصل 135 مالياً إلى باماكو، وكان في استقبالهم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى ساديو كامارا، ووزير الماليين المقيمين بالخارج الحمد أغ إيلين، الذي أوضح أن الحكومة المالية استأجرت الطائرة.

وبحسب الوزير، كان على متن الطائرة 97 رجلاً و25 امرأة و13 طفلاً.

في أبيدجان، هبطت أيضاً طائرة ركاب تقلّ 145 راكباً مساءً. واستقبلهم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، حسب صحافي في "فرانس برس". ونُقلوا إلى مركز استقبال حيث سيقضون ثلاثة أيام لتلقي رعاية طبية ونفسية قبل لمّ شملهم مع عائلاتهم.

وكانت رحلة أولى قد أعادت حوالى خمسين غينياً إلى بلدهم الأربعاءالماضي.