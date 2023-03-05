امريكا ومنع مغامرات 'اسرائيل' ضد ايران

العالم - خاص بالعالم

وقال د. علي فضل الله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان هناك من يفكر في "اسرائيل" بنقل الازمة الداخلية الی الخارج وهذا الامر استدعی ضرورة التحرك الاميركي في هذا المجال.

وأوضح فضل الله ان الجيش الاميركي منذ حوالي 20 عاماً أعلن عن تخليه عن استراتيجية القيام بحربين كبيرتين في وقت واحد، وبما ان الولايات المتحدة منخرطة في الحرب الاوكرانية، فلا يعقل ان تنخرط في حرب جديدة في بحر الصين الجنوبي او في الشرق الاوسط.

وأشار الی مذكرات الرئيس الاميركي الاسبق باراك اوباما حيث كتب ان العام 2015 او قبيل الاتفاق مع ايران، كان هناك كلام اسرائيلي عن توجيه ضربة اسرائيلية منفردة لايران، فقال اوباما انه اذا قامت اسرائيل بارسال طائرة لها لضرب مباشر لايران، فإن اميركا ستسقطها وهذا يثبت انه لايمكن لاسرائيل ان يفعل شيئاً دون ارادة اميركية.

هذا و يبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد جولة مرتقبة بالشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر و"إسرائيل". وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي الی "اسرائيل".