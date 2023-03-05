الحرس الثوري يُدشن ألف منزل ريفي في محافظة كلستان

العالم - ايران

وأكد العميد ملكشاهكوئي في حديث لمراسل وكالة انباء فارس، أن مقر الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) يمارس نشاطاته الخيرية في محافظة كلستان منذ فترة طويلة، بينها ايصال المياه الى هذه المحافظة والقيام بأعمال في مجال الزراعة وماء الشرب.

وأضاف قائد فيلق " نينوا " في محافظة كلستان قائلا: لقد كان من المقرر أن يتم ايصال المياه الى 480 قرية حيث أن هذه النشاطات قائمة على قدم وساق ويتم متابعتها بكل قوة واصرار.

واشار الى أن تعبيد الطرق الريفية يعتبر من الاجراءات التي نفذها مقر الامام الحسن المجتبى (ع) في محافظة كلستان.

الجدير بالذكر أنه بالاضافة الى مذكرات التفاهم التي تم ابرامها على مستوى المحافظة، فقد تم توقيع مذكرات منفصلة مع المقر المذكور وتقرر أن يدرج جميع المدراء موضوع تبديل مذكرات التفاهم الى عقود ومتابعة هذا الموضوع بشكل تام.