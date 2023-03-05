إنطلاق بطولة التنس العالمية للرجال في جزيرة كيش الإيرانية

العالم - ايران

وبدأت المسابقات الدولية لبطولة التنس العالمية للرجال (فيوتشرز سابقاً) اليوم الأحد في مجمّع كيش الأولمبي الرياضي، وتقيم إيران هذه البطولة بعد توقف استمر 9 سنوات، مستضيفة 90 رياضياً من 23 دولة.

وسيتنافس لاعبو التنس في هذه الجزيرة حتى 19 آذار/مارس على المراكز الأولى، وسيواجه 64 منهم بعضهم البعض على شكل 32 مباراة في اليوم الأول.

أمّا البلدان المشاركة في هذه المسابقات فهي بالاضافة الى البلد المستضيف، المجر، الصين، فرنسا، إيطاليا، الهند، سوريا، رومانيا، روسيا، الجزائر، البرازيل، تشيكوسلوفاكيا، ألمانيا، ماليزيا، تركيا، النمسا، البرتغال، سويسرا، باكستان، بيلاروسيا، أستراليا، كندا وإسبانيا.

ووفقاً لمذكرة التعاون بين اتحاد التنس للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة المنطقة الحرة في كيش، سيقام 12 حدثاً وطنياً ودولياً كبيراً للتنس من 6 أيلول/سبتمبر حتى نهاية هذا العام بمشاركة واسعة لمجتمع التنس على المستوى الوطني ولاعبي التنس العالميين البارزين تحت عنوان "حدث الجزيرة للتنس" في كيش.

وأقيمت حتى الآن سبعة أحداث للتنس، بما في ذلك مسابقات بطولة الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عاماً، وجولة التنس الآسيوية تحت سن 14 وتحت 16 عاماً، وكأس تصفيات التنس للسيدات، وجولة التنس العالمية تحت 18 عاماً، وكأس الخليج الفارسي.

وتضم جزيرة كيش ثاني أكبر مجمّع التنس في البلاد، والذي يضم 14 ملعب تنس وملاعب تنس شاطئية .