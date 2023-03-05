مجلس الشورى الإيراني ناقش أبعاد ونتائج زيارة غروسي إلى طهران

العالم - إيران

وأكد عموئي أن النواب وجهوا في الاجتماع الذي عقدته لجنة الأمن القومي ظهر اليوم الأحد الدعوة إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي ومساعده بهروز كمالوندي لمناقشة نتائج الزيارة التي قام بها غروسي إلى طهران.

واضاف المسؤول البرلماني قائلا إن إسلامي شرح لنواب البرلمان آخر مستجدات البرنامج النووي في إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب، موضحا أن تركيز معارضي البرنامج النووي كان خلال الأسابيع الماضية على بعض الأمور بينها العثور على عينات من اليورانيوم تم تخصيبها أكثر من 60%، أو أن البعض طرح سؤالا حول نصب أجهزة الطرد المركزي (DIQ) بهدف تأزيم الوضع السياسي ضد البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الجانب الإيراني أزال الغموض الذي زعمه هؤلاء من خلال الحوار، ومن خلال ذلك تم سحب الذريعة من الأعداء.

وقال: إن إسلامي شدد على أن المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة على قدم وساق لحل القضايا العالقة حول 3 مواقع حسب اتفاق الضمانات.