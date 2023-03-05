"الكيان المؤقت" يتأكل من الداخل..كيف تفاعل النشطاء مع تظاهرات الاحتلال؟

العالم - نبض السوشيال

يواجه الكيان الاسرائيلي واحدة من أخطر أزماته حيث تواجه حكومة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو انقسامات عميقة تهدد جوهر الكيان، بالاضافة الى احتمال توجه الصراع مع الفلسطينيين إلى التصعيد والانفجار.

وبلغ العنف داخلي الكيان ذروته في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل مواجهات شديدة بين المتظاهرين المستوطنين وشرطة الاحتلال في "تل أبيب"، فقد اعتقلت شرطة الاحتلال عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت عددا منهم لدى محاولتها تفريق المظاهرا.

هذا واتسعت رقعت التظاهرات داخل الكيان لتشمل مناطق عدة أضافة لتل ابيب والقدس وحيفا في تحدي واضح لقرار وزير الامن "بن غفير" الذي دعم الشرطة بأستخدام القوة ضد المتظاهرين والذي أطلق عليهم لقب الفوضويين وفق تعبيره. حيث أن زمرة نتنياهو تصف المتظاهرين بالارهابين ورئيس المخابرات العامة السابق يقول أن حكومة نتنياهو هي حكومة أرهاب بكل معنى للكلمة، ووحدات كبيرة من الجيش والمخابرات الحربية ترفض الخدمة الاحتياطية اذا أستمرت حكومة نتنياهو في تشريع الخطة القضائية أما زعيم المعارضة "يائير لبيد" يصف "إيتمار بن غفير" وزير الامن بالمهرج ويعرض حياة الشعب والكيان للأنهيار والخطر.

هذه الاحداث تهدد بوقوع حرب اهلية حسبما يرى محللون ، كما انها ستقلب الطاولة على حكومة نتنياهو المتطرفة وفي نهاية المطاف ستطيح بها، وهو الامر نفسه الذي يراه نشطاء عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما تمنى نشطاء ان تكون هذه الاوضاع هي بداية لزوال كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وغرد "أبو مهدي" :عبر حسابه في تويتر "الصهاينة يلي خلقوا الإرهاب ودعموا وموّلوا وسلّحوا الإرهابيين لخراب سوريا اليوم رح يشربوا من نفس الكاس. بضاعتهم ردّت إليهم، على أمل تصير مظاهرات مسلحة تقلبها حرب أهلية".

وغرد "محمد عساف" : "اليوم وضع #الكيان_المؤقت الامني خارج عن السيطرة وغدا الكيان كله خارج عن الوجود ان شاء الله ..".

وحول الوسم المنشتر حاليا غرد صاحب هذا الحساب : "#الربيع_العبري كلمة مستفزة لا أعلم من هذا الذي يتمنى الربيع و الإزدهار للكيان العبري أرجوا ان تغيروا هذه العبارة بعبارة #الزوال_العبري احسن و أجمل و أعبر".

وكتب "" Ali Shahrour : "إسرائيل غير قابلة للبقاء، هم نفسهم شغلوا أجهزة التدمير الذاتي... ثم يأتي العامل الخارجي ويجرف هذا الكيان."....

بينما غرد "" : "Nemer tigre قد تنتهي إسرائيل بتغَيُّرِ الظروف التي قامت على أساسها مِن دون أن نحتاج إلى حرب، وهذا سيناريو واقعي″.* *•سماحة السيّد حسن نصر الله (حفظه الله)*".