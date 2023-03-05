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السعودية تشارك في مناورة مع الكيان الصهيوني

السعودية تشارك في مناورة مع الكيان الصهيوني
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤول عسكري أمريكي عن مشاركة قوات سعودية ولبنانية في أكبر مناورة مشتركة بالشرق الأوسط، والتي تأتي بالاشتراك مع بعض وحدات جيش الاحتلال الصهيوني.

العالم- السعودية

وأوضح قائد الأسطول الأميركي الخامس، براد كوبر، في تعليقه على مشاركة السعودية ولبنان ودول أخرى إلى جانب الكيان الصهيوني في تمرين يقوده أسطوله، أن إيران، تعد أكبر تحدٍّ أمني في المنطقة.

وفي رده على سؤال يتعلق برمزية مشاركة الكيان الصهيوني مع دول لا تربطها بها علاقات دبلوماسية مثل السعودية ولبنان، قال “كوبر” إن مشاركة البلدان في هذا التمرين “لا يعني أنها جنبًا إلى جنب”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالجمع بين البلدان للتعاون والشراكة، والتعلم من بعضها البعض. وقال “قوتنا البحرية في أفضل حالاتها عندما تعمل معا”.

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