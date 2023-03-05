ما هي المعدات الإيرانية المعروضة في معرض الصناعات الأمنية والدفاعية العراقي؟

العالم - إيران

فقد أقيم معرض صناعة الأمن والدفاع العراقي الحادي عشر بمشاركة أكثر من 17 دولة أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا والصين واليابان وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وفي هذا المعرض، خصصت جمهورية إيران الإسلامية غرف جناحها للتقنيات الذكية، والصواريخ الموجهة، والقنابل، والصواريخ الموجهة، وتشير الملاحظات الميدانية إلى أنها حظيت بإقبال وإعجاب فريد من قبل كبار المسؤولين في العراق وزوار المعرض .

وشهد الجناح الإيراني في هذا المعرض عرض قنبلة قائم وصاروخ ألماس (1) للطائرات بدون طيار، وصاروخ فدك، وصاروخ دهلوية المضاد للدروع، وقاذفة صواريخ عيار 105 ملم بثلاثة صواريخ مضادة للأفراد ومضادة للدروع، وذخيرة من العيارين الصغير والمتوسط​، ونموذجين فرديين للأسلحة Ka-7 ومصاف 2 من منتجات منظمة الصناعات الدفاعية وبطاريات صناعية وبطاريات السيارات وجميع أنواع البطاريات العسكرية (الحرارية والزنك والفضة) وبطاريات النيكل والكادميوم يتم توفيرها من منتجات منظمة تنمية مصادر الطاقة.

كما تم في هذا المعرض عرض قمر اصطناعي للمراقبة ونظام تحديد المواقع الوطني وخزان وقود الهليكوبتر وتقنية النسيج المشرب مسبقاً وجهاز الخط الذكي (قياس خصائص خطوط توزيع الطاقة الكهربائية بالليزر) من منتجات جامعة مالك الأشتر كما تم عرض إمكانيات المنظمة الجغرافية في مجالات الحصول على بيانات الحدود مع الطائرات المأهولة وغير المأهولة وجهاز GNSS (نظام تحديد المواقع) للجمهور في هذا المعرض.