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أزمة المياه .. هكذا يعتزم العراق بالتعاون مع ايران معالجتها

الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

احتضن معهد العلمين للدراسات العليا اعمال الحلقة النقاشية حول افاق التعاون المائي بين العراق وايران.

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. وحضر الحلقة النقاشية ممثل عن رئاسة الجمهورية العراقية، ووزير الزراعة العراقي "عباس العلياوي"، ووفد إيراني فني واكاديمي، وأعضاء من مجلس النواب، وباحثون و اكاديميون و مختصون من الوزارات المعنية و الجامعات العراقية.

واحتضنت مدينة النجف الاشرف اعمال الحلقة النقاشية الاولى التي اقامها معهد العلمين للدراسات العليا حول رفع سقف التعاون المائي بين العراق وايران بحضور رسمي من البلدين على المستوى الحكومي والنيابي ومختصين من المؤسسات الاكاديمية.

وقال وزير الزراعة العراقي "عباس العلياوي": "إن مخرجات ملتقى بحر العلوم ستعالج قضية شح المياه، مما ستساهم في المحاصيل الزراعية من القمع والشعير".

المشاركون في هذا الملتقى الحواري اكدوا على أهمية التعاون والتنسيق بين العراق وايران لإدارة ملف المياه المشتركة فضلا عن تطبيق برامج خاصة لمواجهة التغير المناخي وتهديداته المستقبلية.

وقال مدير مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزراة الخارجية الايرانية مجتبى فردوسي لمراسلنا: "ان من نتائج هذا الملتقى تأسيس لجان علمية مكون من مختصين ايرانيين وعراقيين من أجل دراسة أزمة المياه والتوصل الى حلول لهذا الازمة في كلا البلدين". .

من جانبه اكد الوفد الايراني سعي بلاده لحل الأزمة المائية بين البلدين وفق المنطلقات التأريخيـة والمصالح المشتركة بعيدا عن السياسة حفاظا علی المصالح الإقليمية لكلا البلدين لمواجهة واقع التغيرات المناخية على مستوى المياه والهواء.

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شاهد بالفيديو... أزمة المياه .. هكذا يعتزم العراق بالتعاون مع ايران معالجتها