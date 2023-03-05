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رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية

رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، على ضرورة المتابعة الحاسمة والإعلام في الوقت المناسب حول ظاهرة التسمم الأخيرة التي طالت تلامذة المدارس، واصفا هذه المؤامرة الجديدة من جانب العدو أنها جريمة ضد الإنسانية.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد برعاية الرئيس رئيسي، حيث جرى استعراض تقرير لوزارة الأمن بشان آخر المستجدات المتعلقة بمتابعة ظاهرة تسمم طلبة المدارس في عدد من المدن داخل البلاد.

ووجّه الرئيس الإيراني الأجهزة المعنية بالمتابعة والإعلام في الوقت المناسب حول هذه الظاهرة؛ مؤكدا أن هكذا تحركات تكشف عن حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها الأعداء بهدف إثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين؛ وبما يلزم اتخاذ الإجراءات للكشف عن جذور هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حزم.

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