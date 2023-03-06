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الجيش الصهيوني: ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة

الجيش الصهيوني: ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تحدث رئيس هيئة الأركان الصهيونية هرتسي هاليفي مساء يوم الأحد مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت عن المستوى السياسي حول ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية.

العالم-الاحتلال

وأعرب هرتسي هاليفي عن قلقه ومخاوفه إزاء ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية بالجيش الصهيوني، موضحا أن الظاهرة آخذة بالازدياد تجاه أبعاد مقلقة.

وحذر هاليفي كلا من نتنياهو وغالانت من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على التعديلات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الصهيوني.

ومساء اليوم، طالب وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت البدء بحوار بين المعارضة والائتلاف حول مشاريع القوانين حول التعديلات القضائية التي يدفعها الائتلاف الحكومي.

وجاءت تصريحات غالانت على خلفية المطالبات الواسعة التي أطلقت خلال الأيام الأخيرة من جانب جنود احتياط بعدم المثول لأداء الخدمة العسكرية احتجاجا على هذه التعديلات التي يعتبرها المعارضون بأنها بمثابة انقلاب.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق من اليوم أعلن 37 طيارا إحتياطيا من بين 40 طيارا من وحدة النخبة"سرب المطرقة" التي يستخدم لتنفيذ هجمات جوية بعيدة، أنهم لن يشاركوا في التدريبات التي حددت لهم الأربعاء القادم.

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الجيش الصهيوني: ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة

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