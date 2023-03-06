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التأمينات الإجتماعية في مواجهة الكوارث – الجزء الأول

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

مالت الأرض فكان تشقق فيها وانزلاقات وانهيار مبان وتصدع طرقات وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

العالم – نوافذ

هي الزلازل من أشد قوى الطبيعة تدميرا.. هي قدر لا رد له ولا يمكن التنبؤ بزمن حدوثها ولا سيما في المناطق التي تقع على فوالق نشيطة لكن يمكن التخفيف من آثارها والحد مما تخلفه من محن وكوارث بتخطيط مبني على دراسة جيولوجية والابتعاد عن مناطق النشاط الزلزالي بإزالة المنشآت الحيوية الخطرة من الأماكن التي قد تتعرض للزلازل بمراعاة المواصفات الفنية للمنشآت الواقعة على خطوط الزلازل، ولكن يبقى المهم والأساس التوعية بالثقافة الزلزالية لما لها من دور فاعل وأساس في درء الكثير من الاضرار والمخاطر ولا سيما في بث روح التعاضد والتضامن مع المنكوبين والمصابين، بمد يد العون اغاثةً وعلاجا وايواءً.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى ضرورة التأمينات الاجتماعية تجنبا لوقوع الزلازل في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. ميخائيل عوض – كاتب وباحث سياسي

قاسم حدرج – مستشار في العلاقات الدولية

رأفت بكار – نائب في مجلس الشعب السوري

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