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كلمة للسيد نصر الله عصر اليوم الاثنين بمناسبة يوم الجريح

كلمة للسيد نصر الله عصر اليوم الاثنين بمناسبة يوم الجريح
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الإثنين، وذلك بمناسبة يوم الجريح.

العالم_لبنان

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كلمة للسيد نصر الله عصر اليوم الاثنين بمناسبة يوم الجريح

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