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وقفة احتجاجية في لوس انجلوس للمطالبة برفع الحصار عن سورية

وقفة احتجاجية في لوس انجلوس للمطالبة برفع الحصار عن سورية
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

طالب عدد من أبناء الجالية السورية والعربية والمتضامنين الأمريكيين خلال وقفة احتجاجية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية برفع الحصار وجميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

العالم-سوريا

فاطمة عطية من مؤسسي لجنة العرب للدفاع عن سورية قالت في تصريح لـ سانا: إن “اللجنة نظمت هذه الوقفة للتنديد بالحصار الجائر على سورية ومواصلة الإدارة الامريكية وحلفائها الأوروبيين فرضه، ولا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الماضي، ما تسبب بصعوبة وصول المساعدات الإنسانية والعمليات الإغاثية”.

وأضافت عطية: “طالبنا أيضا خلال الوقفة بخروج قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بطريقة غير شرعية على أجزاء من الأراضي السورية، والتوقف عن عميات النهب التي تقوم بها هذه القوات مع الميليشيات التابعة لها للنفط والقمح السوري”.

وذكرت عطية أن الوقفة التي أقيمت أمام المبنى الفيدرالي بمدينة لوس انجلوس شارك فيها عدد من أبناء الجالية العربية ومتضامنون من منظمات أمريكية مناهضة للحرب.

ورفع المشاركون العلم السوري والشعارات التي تطالب بالرفع الفوري للحصار، وإنهاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية.

وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع عدة وقفات في جميع أنحاء العالم، للمطالبة برفع الحصار الجائر المفروض على سورية ضمن حملة “ارفعوا الحصار عن سورية”.

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