الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد تبادل لإطلاق نار..

فرار 4 أشخاص من سجن مركزي في موريتانيا

فرار 4 أشخاص من سجن مركزي في موريتانيا
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الموريتانية، هروب 4 سجناء، بعد تبادل لإطلاق نار في سجن مركزي في العاصمة نواكشوط اليوم الاثنين، .

العالم- إفريقيا

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الحادث الذي وقع، ليل أمس الأحد، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني.

وأضاف البيان أن "الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ على الفور في تعقب الفارين من أجل إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".

وقال البيان إن اثنين من الحرس أصيبوا أيضا ولم يتم الإعلان عن هوية السجناء الفارين، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وفي أعقاب حادث الهروب، الذي قالت الوزارة إنه وقع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد، طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في إلقاء القبض عليهم.

ووفقا لمسؤول عسكري تحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اثنين من السجناء محكوم عليهما بالإعدام، بينما كان الآخران ينتظران المحاكمة بتهمة العضوية في جماعة إرهابية.

وقال الشخص نفسه إنه عثر على مركبتهم شمال شرقي نواكشوط. وعقوبة الإعدام لم تطبق في موريتانيا منذ عام 1987.

روابط ذات صلة

توزيع مساعدات من برنامج الغذاء العالمي لمواطنين في موريتانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير العراق في أنقرة: إجلاء 82 مواطناً عراقيا من مناطق الزلزال

ايران ... اعتقال 35 شخصا كانوا يديرون مواقع للاخلال بقيمة العملة الوطنية

وزير الدفاع: دول كثيرة تريد شراء المسيّرات الايرانية

تايوان تحذر من دخول مفاجئ للجيش الصيني إلى الجزيرة

ايجئي: العفو ليس قضية سياسية ومؤقتة، إنه جزء من جوهر ثورتنا

غانتس يدعو نتنياهو لإقالة بن غفير ’قبل فوات الأوان’