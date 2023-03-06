العراق.. الاطاحة بناقل الأرزاق لداعش في كركوك

العالم-العراق

وذكرت المديرية في بيان، ان "بعملية نوعية متميزة وجهد استخباري مميز لشعبة ( استخبارات وأمن ) الفرقة الحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والأربعين تم نصب كمين محكم في قرية العوادية التابعة لقضاء داقوق".

وأضافت، ان " الكمين أسفر عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذي كان يعمل بصفة ناقل للمواد الغذائية والصحية والتجهيزات المعدات الخفيفة إلى عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة".

وأشارت الى انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا".