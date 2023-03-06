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مباحثات هاتفية بين الرئيسين الإيراني والروسي

مباحثات هاتفية بين الرئيسين الإيراني والروسي
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، مباحثات هاتفية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - ايران

و تناول الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي، القضايا الثنائية والدولية.

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مباحثات هاتفية بين الرئيسين الإيراني والروسي

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