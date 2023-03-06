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شاهد.. صهینة البحرين والتضييق على الجميعات

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

يواصل النظام في البحرين صهينة البلاد عبر تمكين الصهاينة من كل القطاعات فيها، وينطلق النظام بهذه السياسة من مبدأ تغيير الهوية البحرينية وطمسها واحلال هوية لا تشبه ابداً تاريخ البحرين الناصع في نصرة القضايا العادلة لاسيما قضية فلسطين.

فالنظام البحريني لم يترك قطاعاً في البلاد بعيداً عن التغلغل الصهيوني، سواء ان كان في السياسة والامن والاقتصاد والمال والثقافة والرياضة، ولكن تبدو مهمة النظام العدائية للبحرين غير سهلة، لان الغالبية الساحقة جداً من الشعب البحريني ومن مختلف اطيافه ترفض هذا التطبيع مع العدو الصهيوني، وترفض محو تاريخ البحرين الوطني.

ولكي ينجح هذا النظام بمخطط صهينة البلاد عمل ويعمل على اخماد الصوت الرافض لهذا المخطط، وذلك من خلال شلّ المجتمع الاهلي واضعاف الجميعات والتضييق عليها وهذا ما تشهده البحرين اليوم.


يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

من العاصمة البريطانية لندن.. أمين عام حركة أحرار البحريني الدكتور سعيد الشهابي

من ستوكهولم.. الناشط الحقوقي البحريني السيد عباس شبّر

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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