العالم – كشكول

تهديد لابيد جاء ردا على جواب نتنياهو عندما سئُل في مقابلة مع "القناة 14 الإسرائيلية"، عن رأيه في تقرير لوكالة "بلومبرغ" زعم عثور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي في إيران على يورانيوم مخصب بنسبة 84%، عندما قال: إنّه "واثق من أن لدى إسرائيل القوة لمواجهة ايران.. وان ما لا يعرفه الجمهور هو أنه عقد 8 إلى 9 اجتماعات منفصلة في الأسابيع القليلة الماضية بشأن إيران".

اللافت ان هذه ليست المرة الاولى الذي يُكذّب فيها رؤساء وزراء سابقين نتنياهو وحديثه عن قدرة كيانهم على مهاجمة ايران، ولطالما طالبوا نتنياهو بالكف عن الكذب في هذا المجال، فرئيس وزراء الكيان الاسرائيلي الأسبق إيهود اولمرت، لا تمر مناسبة الا واستغلها، للرد على تهديدات نتنياهو المتكررة ضد ايران، ولطالما اكد قائلا: "لا اعتقد اننا قادرون على شن حرب شاملة على البرنامج النووي الإيراني ويجب ان لا نبالغ بالتهديدات، الكلام الكثير يعبر عن الضعف، والصمت يعبر عن القوة".

ان ايران لا حاجة لها لاعترافات لابيد ولا اولمرت ولا غيرهم من جنرالات جيش الاحتلال، لتقف على عجز الكيان الاسرائيلي على مهاجمتها، او لتقف على اكاذيب نتنياهو، فإيران ادرى من غيرها، بالاسباب التي جعلت هؤلاء المجرمين، يعترفون بعجزهم ويفضح بعضهم بعضا، وفي مقدمة هذه الاسباب، تكمن قوة الردع التي تمتلكها ايران، والارادة على استخدام هذه القوة في اي لحظة دون اي تردد، الامر الذي يجعل أقوى قوى العالم، ان تفكر الف مرة قبل ان ترتكب ادنى خطأ في التعامل مع ايران.