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مراسل العالم: الجيش السعودي يستهدف مجدداً بقذائف المدفعية مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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