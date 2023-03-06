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أنصار الله: نحمل ما يسمى بحكومة المرتزقة المسؤولية تجاه أي خيانة أو تفريط في السيادة الوطنية

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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