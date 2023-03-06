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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أنصار الله: نجدد رفضنا لأي تواجد أو تحركات أو أنشطة أجنبية على أي أرض يمنية ونؤكد بأن من حق شعبنا التصدي لها بكل الطرق المشروعة
أنصار الله: نحمل ما يسمى بحكومة المرتزقة المسؤولية تجاه أي خيانة أو تفريط في السيادة الوطنية
أنصار الله: هذه التحركات تأتي في سياق ترتيبات لخيانة جديدة من قبل المرتزقة تهدف إلى بيع وتأجير سواحل وجزر يمنية من قوى الاحتلال
المكتب السياسي لأنصار الله: التحركات الأمريكية في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل اعتداء خطيرا وسافرا على السيادة اليمنية
السيد نصر الله: ملتزمون بنصاب الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية
السيد نصر الله: نريد جديا انتخاب رئيس للبلاد دون الفرار من هذه المسؤولية
السيد نصر الله: رهاناتكم خاسرة وخياراتكم فاشلة في ظل وعي الشعب وتمسكه بالمقاومة
السيد نصر الله: من يريد جر لبنان الى الفوضى لن نسمح له بذلك ابدا
السيد نصر الله: لن نستسلم في اي يوم من الأيام ولدينا خياراتنا التي تحدثت عنها
السيد نصر الله: عندما نشعر أن أميركا راضية في أي موقف نتخذه أو اي عمل نقدم عليه فاننا نشكك في أنفسنا
أنصار الله: نحمل ما يسمى بحكومة المرتزقة المسؤولية تجاه أي خيانة أو تفريط في السيادة الوطنية
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.