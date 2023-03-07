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بالفيديو...عدوان صهيوني يستهدف مطار حلب

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر سورية بأن عدوانا صهيونيا استهدف، فجر اليوم الثلاثاء، محيط مطار حلب الدولي.

العالم-سوريا

وأضافت المصادر ان "دفاعاتنا الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية استهدفت محيط مطار حلب".

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في المطار الدولي قوله: "أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار".

وقال مصدر عسكري سوري انه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار و خروجه عن الخدمة".

وأردف: "الفرق الهندسية والفنية تعمل حاليا على على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان، تمهيدا للإعلان عنها".

وفي 19 فبراير الماضي، أفادت مصادر عسكرية سورية بأن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين"، وأعلنت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية".

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