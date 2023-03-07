المعارضة التركية تحدث زلزالاً بعد اعلان مرشحها لانتخابات الرئاسة

بدا الامر في البداية وكأن زلزالا حدث في تحالف المعارضة التركية بعد انسحاب ميرال اكشنار زعمية حزب الجيد، لتعود الامور الى نصابها، تحضر أكشنار الاجتماع بشروط تم التوافق عليها ويُعلن الاتفاق.

وقال كمال كليشدار اوغلو مرشح تحالف المعارضة لانتخابات الرئاسة التركية: "الطاولة السداسية هي طاولة العدالة والأخوة وستكون لتركيا والاخوة وغايتنا الأولى هي تركيا تكون فيها عدالة وخير وبركة، وبأذن الله سنكون على قدر المسؤولية وسنكون ناجحين بطريقنا الذي رسمناه معاً".

جزء من اتفاق تحالف المعارضة أن يكون رؤساء الأحزاب الخمسة نوابا لرئيس الجمهورية هذا ماتم الاعلان عنه، أما الايام القادمة فثمة ما سيتكشف من صفقات حدثت وفق ما يرى مراقبون.

وقال وهبي باش كاتب ومحلل سياسي: "توجهات الطاولة السداسية منذ البداية كانت ترشيح زعيم المعارضة كمال كليشدار اوغلو وهذا حدث فعلا الآن، لأنه زعيم اكبر احزاب المعارضة وجزء كبير من الطاولة السداسية يرى انه هو الذي يستطيع منافسة الرئيس أردوغان".

ويضم تحالف المعارضة المعروف بتحالف الأمة حزب الشعب الجمهوري والجيد و الديمقراطية والتقدم والسعادة والحزب الديمقراطي

وافاد مراسل العالم بان المعارضة اتفقت اذن على مرشحها، وبالتزامن جاء تصريح الرئيس التركي بموعد اعلان مرسوم الانتخابات وهنا يمكن القول بأن سباقا انتخابيا محموما قد بدأ في تركيا في وقت تعاني البلاد من آثار زلزال مدمر.