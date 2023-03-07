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الشيخ قاسم: هل صار الصهاينة الأكثر علما للغتنا وديننا لنشركهم بتطوير مناهجنا؟

الشيخ قاسم: هل صار الصهاينة الأكثر علما للغتنا وديننا لنشركهم بتطوير مناهجنا؟
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

 استنكر آية الله الشيخ عيسى قاسم بشدة استعانة النظام البحريني بالصهاينة لتطوير مناهج اللغة العربية والمناهج الإسلاميّة.

العالم- البحرين

وتساءل قاسم، في تغريدة على حسابه على "تويتر": هل صرنا فعلا لا نملك كفاءة ولا نجد من العرب من يساعدنا على تطوير مناهجنا اللغوية ومن المسلمين من نشركه في تطوير مناهجنا الإسلاميّة؟".

وتساءل الشيخ قاسم: "هل صارت "إسرائيل" لا غيرها الأكثر علما والأشدّ إخلاصاً للغتنا وديننا؟"، مخاطبا النظام البحريني المطبع مع الصهاينة بالقول: "اهزأوا ما شئتُم أنْ تهزأوا، فإنما بأنفسكم تهزأون".

يشار إلى أنه كانت الأمين العام لـ "مجلس التعليم العالي" رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة قد بحثت، قبل أيام قليلة، مع رئيس ما يسمى "المؤتمر اليهودي العالمي" رونالد لادور، "سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم وتطوير المناهج باللغة العربية، في إطار اتفاقات التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.

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