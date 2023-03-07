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بهدف تعزيز ترسانتها العسكرية.. بغداد تحتضن معرض الأمن والدفاع الدولي

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

تحتضن العاصمة العراقية بغداد معرض الأمن والدفاع الذي تشارك فيه شركات عالمية وإقليمية من 17دولة، بهدف نقل الخبرات والمكانات العسكرية لبناء ترسانة عسكرية حديثة، وتشارك إيران في المعرض عبر عرضها أبرز منتجاتها وانجازاتها الدفاعية الحديثة.

العالم - مراسلون

شارك في المعرض 78 شركة من 17 دولة عرضت خبراتها وتقنياتها في صناعة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والطائرات المقاتلة والدبابات وتكنلوجيا الاتصالات.

وزارت الدفاع الايرانية وفي اطار دعمها لبناء القدرات العسكرية العراقية عرضت منتجاتها في مجال التقنيات الذكية والمسيرات والصواريخ الدقيقة من طراز "آذرخش" و"الماس" و"قائم" و"فدك"، فضلا عن المروحيات والانظمة الاتصالات المتطورة.

وعلى هامش المعرض استقبل وزير الدفاع العراقي، نائب وزير الدفاع الايراني "حمزة قلندري" والذي يشرف على الجناح الايراني في المعرض، حيث أكد الجانبان على تطوير العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال قلندري لمراسل قناة العالم الاخبارية: "رسالتنا في هذا المعرض، هي اننا كما تمكنا في السابق في اجتثاث جرثومة "داعش" عبر تعاوننا اليوم ايضا نعمل كي يتمكن شبابنا، وعلماء كل من ايران والعراق يدا بيد أن يخلقوا أثرا جيدا واياما مشرقة في مجال الصناعات الدفاعية لكلا البلدين".

والى جانب ايران شاركت الصين والولايات المتحدة الاميركية وعدد من الدول الاوروبية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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