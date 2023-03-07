شاهد.. ما قصة حادثة سيارة الاسعاف في بغداد؟

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. يقال إن القيادة أخلاق، ما يعني أنك حين تقود يجب أن تعلم بأنك لست الوحيد الذي يقود سيارته على الطريق، خاصة حين يكون هناك حالة طارئة أو سيارة أسعاف تقل مريضا، في العراق حادثة أثارت غضبا بعد نشر فيديو لسيارة تمنع سيارة إسعاف من المرور.



وشهدت مواقع التواصل غضبا واسعا مع هذه الحادثة حيث جاء في حساب "غيفارا" حول هذا الموضوع: "هذا مستحيل يكون بقواه العقلية سيارات الاسعاف والاطفاء جريمة مزاحمته. فكيف الحال بعرقلته ومحاولة ايقافه. لو تفعل القوانين الرادعة لهذا وأمثاله".

وغردت "فرح" كاتبة حول هذا الموضوع: "هناك ناس اقرب الى الوحوش منهم الى البشر".



وكتب "منير" حول هذا الموضوع مغردا: "اول شي مصادرة السيارة وبعدين يتحاسب من قبل القانون".



المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..