برلمانيون عراقیون يطالبون باستضافة وزير الخارجية حول تحركات السفيرة الأميركية

العالم - العراق

وقال النائب وعد القدو لإحدى وسائل الإعلام الاثنين (6 آذار 2023) إن عمل السفراء "يجب أن يكون في إطار الاتفاقات والبروتوكولات الدبلوماسية".

واعتبر أن "التحركات الأخيرة للسفيرة الأميركية واجتماعاتها مع المسؤولين وزياراتها إلى المحافظات وعقدها مؤتمرات صحفية وإدلائها بتصريحات، تثير الشبهات، وتتعارض مع اتفاقات وبروتوكولات العمل الدبلوماسي".

وأشار إلى أن أكثر من 70 نائباً وقعّوا على طلب لاستضافة وزير الخارجية العراق، كي "يقدم إيضاحات حول تصرفات السفيرة الأميركية".

ورأى ضرورة أن "يقوم وزير الخارجية بواجبه، وأن يضع حداً للسفيرة الأميركية، منوّهاً إلى أنهم سيتخذون "إجراءات أخرى" في حال لم يتم ذلك.

الحملة بدأها رئيس كتلة صادقون النائب حسن سالم الذي وجه كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب مرفقاً بتواقيع النواب طالباً استضافة وزير الخارجية.

حسن سالم طالب في الكتاب الذي حمل تاريخ (3 آذار 2023)، "الموافقة على استضافة السيد وزير الخارجية في مجلس النواب، وذلك لمناقشة وبين راي الوزارة بخصوص التدخل السافر من قبل السفيرة الأميركية في العراق في الشؤون الداخلية، وزياراتها المتكررة للوزارات وتحركاتها في المحافظات العراقية".