أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

القائد .. يجب إنزال أشد العقوبات بكل من يقف وراء تعرض تلاميذ المدارس للتسمم .

- جمهوري اسلامي ..

القائد يجب معاقبة كل من تسبب بتسمم التلاميذ بأقصى العقوبات دون أي عفو.

- ارمان ملي ..

وزارة الخارجية تؤكد أن المباحثات مع غروسي بطهران تمخضت عن تفاهمات جيدة .

- جوان ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أهمية نتائج مباحثاته التي أجراها بطهران .

- عصر ايرانيان ..

رئيس الأركان يتحدث عن تصنيع صواريخ بالستية بمدى ألف وخمسمائة كيلومتر مضادة للأهداف البحرية .

- سياست روز ..

"إسرائيل " تتجه نحو الإنهيار والزوال من الداخل بتصاعد الصراعات السياسية وتفاقم الشروخ الإجتماعية .

- اطلاعات ..

السيد حسن نصر الله .. مؤشرات إنهيار وزوال الكيان الصهيوني باتت تطفو على السطح .

- ابرار ..

صحف عبرية تكشف النقاب عن جسر جوي لنقل السلاح من الكيان الصهيوني لجمهورية آذربيجان .

- مردم سالاري ..

البنتاغون يبدي قلقه من إحتمال سقوط مدينة باخموت الأوكرانية بيد القوات الروسية .

- وطن امروز ..

صحف أمريكية تعترف بتزايد شعبية وثقل مجموعة عرين الأسود الفلسطينية المقاومة بالضفة الغربية .

- قدس ..

وزير الأمن الصهيوني يصدر تعليمات بمواصلة هدم منازل الفلسطينيين بالضفة بشهر رمضان المبارك.

- خراسان..

مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ أعماله في ظل آفاق إحياء الإتفاق النووي .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( مناورات إستعراضية ) ..

السعودية تحدثت مؤخرا عن اجراء مناورات عسكرية مشتركة مع امريكا حول محور مواجهة الطائرات من دون طيار , وبالطبع سبق ذلك اعلان امريكا عن اجراء مناورات بحرية وجوية مع خمسين بلدا في منطقة بحر عمان والخليج الفارسي.

( إن هذه المناورات إستعراضية بإمتياز ومحاولة أمريكية بائسة بكل معنى الكلمة للتظاهر بالقوة مقابل ايران)

ونقول إنها محاولة بائسة لأن العالم كله يشهد منذ السنوات الاخيرة تسارع مسار ضعف امريكا وانحسار نفوذها في العالم وفي المنطقة بشكل خاص , هذا الى جانب ان اجراء مثل هذه المناورات يعني بحد ذاته اعترافا امريكيا بمدى قدرة وثقل ومكانة بلادنا.

ان على بلدان المنطقة تفادي الانزلاق في المخططات الامريكية عبر توطيد علاقات التعاون الاقليمي ، فامريكا اثبتت انها لاتتردد عن التخلي عن اصدقاءها متى ما اقتضت مصالحها ذلك .

2- وطن امروز ..

في مقالها ( متاعب زيلينسكي مع المسؤولين بالناتو ) كتبت صحيفة وطن امروز ..

الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو سارع بشكل محموم لرفض المبادرة الصينية الداعية لوقف الحرب في اوكرانيا وبدء مفاوضات للسلام , ولم يترك " ينس استولتنبرغ" اية فرصة لبلدان الحلف لدراسة هذه المبادرة مبررا رفضه بأن الصين لم تشجب هذه الحرب وروسيا.

( إن رفض أمريكا وحلف الناتو المبادرة الصينية وضع الرئيس الأوكراني الذي رحب بها في البداية بمأزق خانق )

فزيلنسكي لم يرحب بالمبادرة الصينية فحسب بل عبر عن رغبته في الالتقاء بالرئيس الصيني ايضا لمناقشة بنودها لكنه اصطدم برفض واشنطن وبروكسل في موقف لم يستطع معارضته في ظل اعتماد الجيش الاوكراني على الدعم العسكري المفتوح من الناتو .

وهكذا تبددت الامال المعقودة على وقف الحرب في اوكرانيا, فالغرب مازال مصرا على تأجيجها لاستنزاف روسيا بغض النظر عما تواجهه اوكرانيا ..

3- اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا بعنوان ( اليمن يشجب التواجد العسكري الأمريكي بالمهرة ).. جاء فيه ..

تتصاعد عاصفة غضب في اليمن اثر انتشار انباء تتحدث عن تواجد قوات امريكية وبريطانية وسعودية في محافظة المهرة اليمنية .

( حكومة الإنقاذ بصنعاء نددت بالتواجد العسكري الأمريكي البريطاني بالمهرة مؤكدة أنه يعكس وجود مؤامرة ضد سيادة اليمن ووحدة أراضيه)

من جانبه اصدر البرلمان اليمني بصنعاء بيانا شجب زيارة قائد الاسطول الامريكي الخامس الادميرال براد كوبر" لمحافظة المهرة مؤكدا وجود مخطط تآمري بين امريكا وبريطانيا والسعودية يستهدف وحدة الاراضي اليمنية .

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن تفاقم الاوضاع الداخلية في فلسطين المحتلة في مقالها ( تمرد في جيش نتنياهو ) ..

يواجه رئيس وزاء الكيان الصهيوني تحديا داخليا خطيرا آخر الى جانب تظاهرات المعارضة التي دخلت مرحلة مواجهات مع قوى الامن , تحدي يتمثل في حدوث تمرد على الاوامر في المؤسسة العسكرية .

( محافل اعلامية بتل أبيب كشفت عن تمرد طيارين بسلاح الجو ورفضهم المشاركة في تدريبات جديدة تنديا منهم بسياسات حكومة نتنياهو )

الى جانب ذلك هناك انباء عن رفض جنود الاحتياط العودة للخدمة للمشاركة في مناورات واسعة وذلك في تطور دفع برئيس الاركان الجنرال " هرتسي هاليفي" للتحذير من حدوث انشقاقات في الجيش.

كماحذر وزير الحرب "يوآف غالانت من تصدع القدرات العسكرية للكيان . ان هناك تنبؤات وتوقعات في الكيان نفسه بقرب انهياره نتيجة لتفاقم الصراعات الداخلية ولاندلاع حرب اهلية .

5- ابرار ..

صحيفة ابرار سلطت الضوء على العلاقات العسكرية بين الكيان الصهيوني وجمهورية اذربيجان في تقرير ينقل عن الاعلام العبري اشارته لوجود ( جسر جوي لنقل السلاح الإسرائيلي لجمهورية أذربيجان ) التي افتتحت سفارة بتل ابيب مؤخرا, و جاء فيه ..

ازاحت صحيفة هاآريتس العبرية الستار عن وجود جسر جوي مباشر بين لكيان وجمهورية اذربيجان لنقل السلاح والذخائر الحربية الى باكو .

( حسب هاآريتس أكدت نقل مختلف الأسلحة والمعدات العسكرية "الإسرائيلية " في إثنين وتسعين رحلة جوية الى جمهورية أذربيجان)

وتقول هذه الصحيفة العبرية ان التعاون العسكري والامني بين تل ابيب وباكو اخذ وتيرة متسارعة منذ عام 2016 بابرام صفقات بيع اسلحة بمليارات الدولارات من بينها مسيرات ومدفعية ورادارات وقواذف محمولة مضادة للدروع ونظم دفاع جوي والى اخر القائمة .