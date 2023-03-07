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“إسرائيل تتآكل”.. آلاف الجنود يهددون بالعصيان وطيارون يرفضون تدريبا عسكريا

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

37 طياراً احتياطياً في سلاح الجو الصهيوني يرفضون أداء خدمة الاحتياط والمشاركة في تدريب مخطط له الأربعاء 8 مارس.

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