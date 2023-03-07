الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على مطار حلب

العالم - ايران

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة الهجوم العدواني واللاإنساني لنظام الفصل العنصري الصهيوني على مطار حلب الدولي في سوريا فجر اليوم، ودعا المؤسسات الدولية المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف جرائم هذا الكيان.

وأضاف، بينما يمر المتضررون من الزلزال في حلب بظروف صعبة، يهاجم الكيان الصهيوني مطار حلب الذي هو الطريق الرئيسي لوصول المساعدات الدولية إليهم، وهذا مثال واضح على الجريمة بحق الإنسانية.

وتابع، للأسف إن بعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان تلتزم الصمت حيال استمرار الهجمات الوحشية واللاإنسانية للكيان الصهيوني المجرم على سوريا، وهذا الصمت مثال على تشجيع الكيان المذكور كمعتدي ومنتهك لحقوق الإنسان والقوانين والأنظمة الدولية.

ونفذ الكيان الإسرائيلي عدواناً استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا: إنه ” في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة “.