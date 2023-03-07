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شاهد..الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من بيت لحم فجر اليوم

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين فلسطينيين من بلدة تقوع شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، ومن القدس،بعد عملية دهم وتفتيش.

العالم - الإحتلال

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تصريح صحفي، إن الاحتلال اعتقل كلا من: أحمد إبراهيم العمور، عدي سامي البدن، أحمد كمال العمور، محمود ذيب العمور، قسام نضال العمور، محمد صابر البدن، وحمزة عدنان البدن.

ونقلا عن سكان محليين،أشار نادي الأسير إلى أن جيش الاحتلال اقتحم "تقوع" فجر اليوم وشرع بتفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها؛ قبل أن يعتقل الشبان السبعة وينقلهم لجهة غير معلومة.

من جانبها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشاب مطيع طوقان، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة رأس العامود بمدينة القدس.

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