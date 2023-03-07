الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣
٠٨:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الأمیركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

وزير الدفاع الأمیركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الثلاثاء، العاصمة بغداد، في زيارة تأتي خلال جولة شرق أوسطية، يتصدرها الملف الإيراني، والاوضاع الأمنية في المنطقة.

العالم - العراق

ويلتقي أوستن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كما سيزور أربيل للقاء قادة منطقة كردستان العراق، بحسب مصدر حكومي.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الاثنين، ان زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن الحالية الى الشرق الاوسط تستهدف طمأنة حلفاء رئيسيين لواشنطن إزاء الالتزام الاميركي بالمنطقة بالرغم من تركيزها مؤخرا على روسيا والصين.

وكان أوستن وصل أول أمس الأحد الى الأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل مصر والاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتب وزير الدفاع الأميركي على تويتر قبل مغادرته واشنطن متوجها إلى عمان أنه "يعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا" حسب قوله.

روابط ذات صلة

الجنرال 'مارك ميلي' الى سوريا في زيارة مفاجئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جولة جديدة من المظاهرات في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا

شاهد..الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من بيت لحم فجر اليوم

وزير الدفاع الأمیركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شاهد.. المرأة اليمنية عنوان الصمود والكفاح في مواجهة العدوان