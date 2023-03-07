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'يوم المقاومة'.. هذا ما يخطط له 'محتجون اسرائيليون' الخميس المقبل

'يوم المقاومة'.. هذا ما يخطط له 'محتجون اسرائيليون' الخميس المقبل
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن منظمو الاحتجاج في الكيان الاسرائيلي سلسلة الخطوات التي يعتزمون القيام بها لـ "يوم المقاومة" يوم الخميس المقبل.

العالم - الإحتلال

وذكروا أنهم يعتزمون تنظيم قوافل في جميع أنحاء كيان الإحتلال ومظاهرات في عدة مراكز وتعطيل للطرق.

وردوا على خطاب نتنياهو في وقت سابق اليوم: "الديكتاتورية تهديد وجودي لــ[إسرائيل]" ، ودعوا إلى تعطيل حركة المرور في منطقة نتانيا قبل رحلة رئيس الوزراء إلى إيطاليا.

وأشار المنظمون في بيان لهم أنه "يتوقع العديد من المفاجآت": "مسيرات للآباء والأطفال في جميع أنحاء [اسرائيل] ، مسيرات احتجاجية ستشمل اضطرابات مختلفة".

وأضافوا أنه ستكون هناك احتجاجات من قبل قطاع التكنولوجيا الفائقة والطلاب والمهن الصحية والأوساط الأكاديمية.

ومن المتوقع أن تبدأ التظاهرات في الصباح وتستمر على مدار اليوم.

وكتب المنظمون في بيانهم: "هذا الخميس سنقيم يوم مقاومة الديكتاتورية ، حيث سيتم تعطيل حركة المرور في إسرائيل: في الجو والبحر والبر.. النضال بوسائل جديدة ، ولن نوقف النضال لدقيقة واحدة حتى نضمن وجود [إسرائيل] كــ [دولة] يهودية وديمقراطية ".

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