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إصابة يمني بجروح خطرة جراء قصف للعدوان السعودي

إصابة يمني بجروح خطرة جراء قصف للعدوان السعودي
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أصيب يمني بجروح خطرة، جراء قصف مدفعي للعدو السعودي على منطقة بني معين بمديرية رازح محافظة صعدة اليوم الثلاثاء.

العالم- اليمن

وكان قد أصيب 3 يمنيين، أمس الاثنين، بنيران جيش العدو السعودي في منطقة فذة بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

واستشهد يمني و جرح اثنان آخران، الأحد الماضي، بنيران جيش العدو السعودي في منطقة فذة بمديرية منبه الحدودية.

وكشفت إحصائية طبية، أن عدد ضحايا الاعتداءات السعودية على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، خلال شهري يناير وفبراير بلغ 202 شهيداً وجريحاً.

و وفق موقع "المسيرة" اليمني أوضح مدير مستشفى منبه الريفي علي العياشي الأحد الماضي، أن عدد المواطنين الذين ارتقوا جراء قصف العدو السعودي لمنبه بلغ 21 شهيدا، فيما بلغ عدد جرحى استهداف العدو السعودي للمديرية 181 يمنيين ومهاجرين أفارقة.

وصعدت قوات النظام السعودي في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المناطق السكنية والمزارع في المديريات الحدودية في محافظة صعدة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

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